Über die neu gegründete Tochter Leonteq Securities (Japan) Limited werden am 1. Mai 2018 die lokale Tätigkeit in Japan aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Leitung übernimmt Satoshi Kubo, der bereits seit 2016 für den Aufbau des japanischen Kundenstamms für Leonteq von Hongkong aus verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...