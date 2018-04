Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe seine Erwartungen und auch den Marktkonsens übertroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Stahlkonzern habe zwar den Ausblick erhöht, hier lägen die Markterwartungen aber bereits am oberen Ende der Zielspanne./ag/ajx

Datum der Analyse: 27.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006202005

AXC0107 2018-04-27/09:07