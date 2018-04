Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung ist wieder über 1,21 US-Dollar gestiegen. Viele Wirtschaftsdaten können neue Impulse geben.

Der Euro ist wieder über 1,21 US-Dollar gestiegen, nachdem er am späten Donnerstag kurzzeitig unter die Marke gefallen war. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2105 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag ...

