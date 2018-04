FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich im Plus gegenüber der Kasse sind die DAX-Futures am Freitagmorgen in den Handel gestartet. "Es hat nicht die kleinste Korrektur der starken Gewinne von gestern Abend gegeben", sagt ein Händler mit Verweis auf die Rally angesichts starker US-Technologieaktien. Dies sei ein gutes Zeichen. Im Fokus stehe nun ein Angriff auf die 12.600er-Marke.

Der Juni-Kontrakt legt um 11 Punkte zu auf 12.588 Zähler. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.593 und das Tief bei 12.565 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.43 Uhr 2.773 Kontrakte.

April 27, 2018 02:44 ET (06:44 GMT)

