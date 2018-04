Der deutsche Leitindex hat einen zähen Handelstag positiv abgeschlossen. Lange Zeit dümpelte der DAX vor sich hin. Am Nachmittag kam dann mit Unterstützung der Wall Street Kauflaune auf. Der DAX zog kurz vor Handelsende kräftig an und schloss bei 12.500 Punkten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent bzw. 78 Punkten. Marktidee: FacebookFacebook hat am Mittwoch Abend nachbörslich Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Märkte pulverisiert. Umsatz und Gewinn legten deutlich im zweistelligen Prozentbereich zu. Das tat auch der Aktie gut. Der Kurs schoss um neun Prozent nach oben. Aus charttechnischr Sicht wird es damit jetzt richtig spannend.