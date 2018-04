Im Geschäftsjahr 2017 konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um +2,0% von 199.536.000 Euro auf 203.530.000 Euro gesteigert werden, womit erstmals der Wert von 200 Millionen überschritten wurde. Vorrangig beigetragen zu dieser Entwicklung haben Steigerungen der Umsätze am Heimatmarkt und in Tschechien. Die Marke Manner konnte dank starker Zuwächse in Deutschland und Österreich in absoluten Beträgen die stärkste Umsatzsteigerung im Markenportfolio erzielen. Im Jahr 2017 konnte sowohl beim EBT mit 4.072.000 Euro (Vorjahr: 1.078.000 Euro) als auch beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) mit 4.998.000 (Vorjahr: 1.394.000) eine Steigerung erzielt werden. Wie schon die Ergebnisse der letzten Geschäftsjahre, ist auch das diesjährige Ergebnis von den außergewöhnlichen...

