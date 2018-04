Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Importpreise im März konstant

Die deutschen Importpreise sind im März gegenüber dem Vormonat stabil geblieben. Im Vergleich zum Vorjahr lagen sie um 0,1 Prozent niedriger, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Die Entwicklung der einzelnen Produktgruppen verlief sehr unterschiedlich: Einem deutlichen Preisanstieg bei importierten Energieträgern gegenüber dem Vorjahr (plus 7,1 Prozent) standen moderate Preisrückgänge für die meisten anderen Produktgruppen gegenüber. Dies führte zu dem leichten Rückgang der Importpreise insgesamt.

Wachstum in Frankreich schwächt sich ab

Das Wachstum in Frankreich hat sich im ersten Quartal 2018 verlangsamt, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftlichen Flitterwochen von Präsident Emmanuel Macron zu Ende gehen. Zugleich wirft es Fragen über die langfristige Stärke der Erholung in der Eurozone auf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres nur noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mitteilte.

Starkes Wachstum in Österreich hält im ersten Quartal an

Die österreichische Wirtschaft behält ihren strammen Wachstumskurs bei. Im ersten Quartal 2018 erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,8 Prozent, blieb damit allerdings leicht hinter den nach oben revidierten 0,9 Prozent aus dem Schlussvierteljahr 2017 zurück, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) mitteilte.

Bank of Japan lässt Zieldatum für Inflation fallen

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik stabil gehalten, den Zeitpunkt zum Erreichen des Inflationsziels aber fallen gelassen. Bisher wollte die Zentralbank die Teuerungsrate von 2 Prozent per Ende März im Fiskaljahr 2020 erreichen. Bei der Sitzung des geldpolitischen Rats wurde kein neues Datum genannt. Als Notenbankchef Haruhiko Kuroda vor fünf Jahren ins Amt kam, wollte er das Inflationsziel eigentlich innerhalb von zwei Jahren erreichen. Dieses Ziel hat er seitdem sechs Mal verschoben.

Führer Nord- und Südkoreas zu historischem Gipfeltreffen zusammengekommen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In sind am Freitag zu ihrem historischen Gipfeltreffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zusammengekommen. An der Demarkationslinie reichten sich beide die Hand, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Kim betrat als erster nordkoreanischer Machthaber seit Kriegsende vor 65 Jahren südkoreanischen Boden. "Ich freue mich, Sie zu treffen", sagte Moon, der kurz nordkoreanischen Boden betrat.

Gespräche zwischen Kim und Moon über Denuklearisierung und dauerhaften Frieden

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In haben bei ihrem historischen Gipfeltreffen über die Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel diskutiert. Die beiden Politiker hätten einen "aufrichtigen und offenen Dialog" über die Entwicklung der Beziehungen zwischen ihren Ländern geführt, sagte ein Sprecher von Präsident Moon.

Neuer US-Außenminister Pompeo im Amt

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat sein Amt angetreten. Der bisherige Geheimdienstchef bekam das erforderliche grüne Licht des Senats in Washington für seine Ernennung und wurde direkt anschließend vereidigt. Bereits am Freitag will Pompeo an einem Nato-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen.

US-Senat genehmigt Entsendung von Grenell als Botschafter in Deutschland

Der seit rund 15 Monaten verwaiste US-Botschafterposten in Deutschland wird wieder besetzt. Der US-Senat genehmigte nach langer Verzögerung die Entsendung des 51-jährigen Richard Grenell nach Berlin. Für ihn stimmten 56 Senatoren, 42 votierten gegen ihn.

Maas fordert Einbindung Russlands in Bemühungen um Frieden in Syrien

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine stärkere Einbindung Russlands in die internationalen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Syrien-Konfliktes gefordert. "Es wird keinen Frieden in Syrien geben ohne eine politische Lösung", sagte Maas bei einem Treffen einer kleinen Staatengruppe zum Syrien-Konflikt in Paris.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum März +0,1% gg Vm; +2,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum März PROGNOSE +0,3% gg Vm; +2,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Feb rev +2,5% (vorl: +2,4%) gg Vm

GB/Nationwide Hauspreisindex Apr +0,2% gg Vm; +2,6% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr -9 (März: -7)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: -6

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Apr +0,6% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Apr +0,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Apr -0,4% gg Vm

Japan/Einzelhandelsumsatz März +1,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte März +0,1% gg Vj

Japan/Industrieproduktion März +1,2% (PROG: +0,5%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Jan-März -1,4% gg Vq

