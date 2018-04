Morphosys hat im vergangenen Jahr mit Tremfya (Guselkumab) die erste Zulassung in der Firmengeschichte gefeiert. Tremfya ist ein mithilfe von Morphosys' Antikörpertechnologie HuCAL erzeugter, vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der gegen IL-23 gerichtet ist und von Janssen entwickelt wird. Bislang war das Mittel zur Behandlung von Schuppenflechte bereits in den USA, Kanada und der Europäischen Union zugelassen. Zuletzt gaben auch einige andere Länder grünes Licht: Auf Brasilien und Australien folgte Japan. Nun gab Morphosys bekannt, dass eine Tochterfirma des Lizenzpartners, Janssen Korea Ltd. (Janssen) gemeldet hat, dass nun auch das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit Tremfya für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte) zugelassen hat, bei denen eine Phototherapie oder systemische Therapie erforderlich ist.

