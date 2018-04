Horgen - Die Schweizer sind ihren Vermögensverwaltern oft länger treu als ihren Ehepartnern. Anbieter mit schlechten Leistungen überleben deshalb viel zu lange. Dies insbesondere, weil sich die Kunden kaum über Alternativen informieren können und deshalb die Faust im Sack machen statt zu wechseln. Das Schweizer Start-up FinGuide AG bringt nun eine neue Dynamik in den Markt, indem es Private-Banking-Kunden kostenlos dabei unterstützt, einen zu den individuellen Bedürfnissen passenden Top-Anbieter zu finden.

«Es ist nicht zu glauben, was sich Schweizer Private-Banking-Kunden alles bieten lassen: Miserable Renditen, hohe versteckte Kosten, mangelnde Informationen und Berater, die in erster Linie auf einen hohen Bonus aus sind», sagt Matthias Hunn, Gründer von FinGuide. Seit FinGuide Ende September 2017 die Geschäftstätigkeit aufgenommen hat, hört er immer wieder die gleichen Geschichten. Die Informationsasymmetrie zwischen Beratern und Kunden wird oft zu Lasten der Anleger ausgenutzt. Schlechte Renditen werden als normal oder sogar gut verkauft und über versteckte Margen in eigenen Produkten wird kein Wort verloren.

Die Trägheit der Kunden ist zu einem guten Teil durch mangelnde Information der Anleger über Alternativen bedingt. Wenn schlechte Renditen vernebelt werden, braucht es Zeit, Energie und Fachwissen, um dies aufzudecken. «Es ist einfacher, in der Migros Aktionen einzukaufen ...

