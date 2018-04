"Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Für das Jahr 2017 haben wir unsere eigenen Wachstumsprognosen übertroffen und den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt", erklärt Vorstandssprecher Jörg Timmermann im Rahmen der Jahrespressekonferenz auf der Hannover Messe 2018. Mit der Neuaufteilung der Divisionen in Device and Field Connectivity, Cabinet Products und Automation Products and Solutions 2017 trieb Weidmüller den Wandel vom reinen Komponentenanbieter hin zum Anbieter von Lösungen voran. Einen Hauptanteil am starken Wachstum hatte die Division Automation Products and Solutions, mit einem Plus von 24 %.

Unterstützt wurde das gute Ergebnis auch durch die Übernahme von Vertriebsgesellschaften in den USA, Kanada und Mexiko im Oktober 2017 von Rockwell Automation. Laut Vertriebsvorstand Jose Carlos Alvarez Tobar werden 80 % der Produlte in den Nafta-Staaten über Distributoren ...

