Die Investmentbank Equinet hat KWS Saat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 348 Euro belassen. Aus Sicht des Analysten Knud Hinkel bieten sich die Papiere des Saatgutherstellers für Anleger im hoch bewerteten Markt als "sicherer Hafen" an. Sie wiesen nur ein Drittel des Umsatzmultiplikators auf, den BASF jüngst für das von Bayer erworbene Saatgutgeschäft bezahlt habe, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Datum der Analyse: 27.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007074007

AXC0117 2018-04-27/09:34