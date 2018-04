Gebremst wurde die Geschäftsentwicklung allerdings vom starken Euro-Kurs. Für Vorstandssprecher Patrik Heider ist das aber kein Grund zur Sorge: "Nemetschek liegt voll im Plan", erklärte er am Freitag in München. Nemetschek setzte im Zeitraum Januar bis März 102 Millionen Euro um - gegenüber dem Vorjahr war das ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...