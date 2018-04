Wien - Der Datenkalender ist heute prall gefüllt: In der Eurozone geben einige Länder die BIP-Wachstumsschätzungen für Q1 2018 bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Aufgrund der schwachen Entwicklung der monatlichen Aktivitätsindikatoren würden sie Potenzial für eine Enttäuschung sehen. Die Schnellschätzung für die Inflationsrate in Frankreich und Spanien gebe eine Indikation, wie sich der Preisdruck in der gesamten Währungsunion im Monat April entwickelt habe. Das osterspezifische saisonale Muster lege einen etwas geringeren Preisauftrieb als im März nahe. Das Industrie-, Dienstleister- und Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone dürfte erneut einen Rückgang verbucht haben. Im Mittelpunkt des Interesses stehe wohl die Schätzung zum US BIP für Q1 2018. Wie schon seit vielen Jahren dürfte die Wachstumsrate im Anfangsquartal verhalten ausfallen. Der private Konsum und die Staatsausgaben hätten nur mäßig zugelegt. Besser dürfte es dagegen bei den Investitionen gelaufen sein. Dem deutlich positiven Wachstumsbeitrag der Lagerinvestitionen dürfte ein ähnlich großer negativer Wachstumsbeitrag vom Außenhandel gegenüber stehen.

