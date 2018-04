Frankfurt - Nach sechs verlustreichen Tagen in Folge zeigte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern erholt, so die Analysten der Helaba.Die Äußerungen des EZB-Chefs und das Statement des Rates hätten signalisiert, dass die EZB an dem Anleihekaufprogramm festhalte, bis eine nachhaltige Inflationsentwicklung bestehe. Von technischer Seite könne dennoch keine Entwarnung gegeben werden. So sei das Verkaufssignal des MACD noch intakt. Auf der Habenseite könne aber verbucht werden, dass die 55-Tagelinie zunächst gehalten habe. Eine erste Haltemarke würden die Analysten an dem zurückeroberten 38,2%-Retracement der Februar-Aufwärtsbewegung bei 157,75 ausmachen. Darunter seien weitere Unterstützungen bei 157,60 (55T) und um 157,43/45 zu finden. Hürden lägen bei 158,46 und 158,91. Die Trading-Range liege zwischen 157,75 und 159,00.

