Die Erfolgsstory von Atoss Software setzte sich auch im abgelaufenen ersten Quartal fort. Der Softwareanbieter für Workforce Management konnte die Einnahmen um 12 Prozent auf 14,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Fast zwei Drittel der Erlöse stammten dabei aus dem wichtigen Geschäft mit Softwarelizenzen. Der Rest kommt aus dem Beratungs-Business, dass mit einem Plus von 15 Prozent unerwartet gut zulegte. Am schnellsten wächst aber weiterhin der Cloud-Bereich. Zwar sind die Umsätze in der Datenwolke mit 0,8 Mio. Euro im ersten Quartal immer noch überschaubar im Vergleich zu den Gesamteinnahmen. Sie ...

