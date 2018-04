IRW-PRESS: ASMALLWORLD AG: Stellungnahme der aktiencheck.de zur Mitteilung der Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht BaFin vom 26. April 2018 zur aSmallWorld AG

Die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat am 26. April 2018 eine Mitteilung veröffentlich in der sie vor Kaufempfehlungen der Aktien der aSmallWorld AG warnt.

Laut BAFIN würden Anhaltspunkte dafür existieren, dass im Rahmen der Kaufempfehlungen unrichtige oder irreführende Angaben gemacht werden und/oder bestehende Interessenskonflikte pflichtwidrig verschwiegen würden.

In diesem Zusammenhang weist die Aktiencheck AG ausdrücklich darauf hin, dass in ihren redaktionellen Beiträgen über die aSmallWorld AG alle bestehenden Interessenkonflikte ordnungsgemäß und gesetzmäßig offengelegt wurden.

Die aktiencheck.de AG wurde nicht von der aSmallWorld AG zur Erstellung der redaktionellen Beiträge beauftragt. Die aSmallWorld AG hat die redaktionellen Beiträge der aktiencheck.de AG weder autorisiert noch genehmigt. Die aktiencheck.de AG wurde - wie in den Interessenkonflikte offengelegt - von einem Aktionär der aSmallWorld AG mit der Erstellung der redaktionellen Beiträge beauftragt.

Die aktiencheck.de AG hat zu keinem Zeitpunkt wissentlich falsche oder irreführende Angaben gemacht. Die BaFin hat die aktiencheck.de AG in diesem Zusammenhang weder kontaktiert, noch nötige Nachfragen gestellt, um einen solchen Sachverhalt potentiell inhaltlich zu überprüfen. Es bestehen daher von unserer Seite Zweifel daran, dass die Vorwürfe sachlich ausreichend überprüft worden sind, bevor dazu eine öffentliche Mitteilung herausgegeben wurde.

Zum Einen sind wir der BaFin als verantwortliche Aufsichtsbehörde für Herausgeber von Finanzmarktinformationen unterstellt. Es wäre somit zu erwarten gewesen, dass wir in einem solchen Fall kontaktiert werden, insbesondere zukünftig um potentielle Fehler vermeiden und korrigieren zu können. Zum Anderen erfüllen wir die gesetzlichen Vorgaben. Alle bestehenden Interessenkonflikte wurden von uns ordnungsgemäß offengelegt und in unseren Publikationen haben wir auf öffentlich einsehbare Fakten zugegriffen.

Insbesondere der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Veröffentlichung der BaFin und der umgehend daraufhin erfolgenden Kursattacken, wirft zumindest den berechtigten Verdacht auf, dass in diesem Fall gezielt falsche Vorwürfe verbreitet worden sind, um auf diese Weise vorsätzlich einen Kurseinbruch der Aktie auszulösen. Wir appellieren an alle betroffenen Medien, keine ungeprüften und unbewiesenen Vorwürfe zu verbreiten, die in der Folge dem betroffenen Unternehmen, allen beteiligten Aktionären und Finanzmedien einen unverantwortlichen Schaden zufügen können.

