Auch wenn das Ergebnis zu Jahresbeginn zurückgegangen ist - Daimler setzt sich für 2018 ein etwas höheres Gewinnziel: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll leicht steigen. Bislang hatte Daimler ein operatives Ergebnis auf Höhe des Vorjahres angepeilt, das waren 14,7 Mrd. Euro. Zu dem für 2018 geplanten Anstieg sollen unter anderem die Fusion der Carsharing-Geschäfte mit BMW und die Marktentwicklung beitragen. Bei Absatz und Umsatz erwartet Daimler nach wie vor eine leichte Steigerung.



Zum Jahresauftakt fuhr Daimler allerdings weniger operativen Gewinn ein. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging im ersten Quartal auf gut 3,3 Mrd. Euro zurück - 12 % weniger als vor Jahresfrist. Im Vorjahreszeitraum waren allerdings auch positive Sondereffekte in Höhe von 700 Mio. Euro angefallen, darunter eine Neubewertung des Anteils an dem gemeinsam mit BMW und Audi übernommenen Kartenanbieters Here und ein Immobilienverkauf.



