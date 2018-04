Tätigkeit: Die Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG (EWJR AG) erbringt den Service Public für elektrische Energie in der Stadt Rapperswil- Jona. Die Energiebeschaffung ist durch die Beteiligung an der SN Energie AG langfristig gesichert. Seit Jahren positioniert sich die EWJR AG als lokale Dienstleistungsunternehmung rund um das Produkt Strom.

Geschäftsjahr 2017: Die Elektrizitätswerk Jona- Rapperswil AG konnte 2017 nicht an das Rekordergebnis vom Geschäftsjahr 2016 anknüpfen. Der Ertrag für die Energie und Netznutzung sank im Vorjahresvergleich stark. Einer der Gründe dafür war die Schliessung der Firma Petroplast Vinora, einem früheren Kunden. Auch der Gesamtertrag und der Jahresgewinn waren rückläufig. Der Energieund Netznutzungsabsatz nahm um rund 18 GWh ab, was einer Umsatzeinbusse von etwa CHF 1.5 Mio. entspricht. Dazu kam die Tarifsenkung per 1. Januar 2017, welche aufgrund der regulatorischen Vorgaben nötig wurde. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Netznutzungspreise für alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...