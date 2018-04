FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen rechnet bei der Kernmarke angesichts der Kosten für neue Modelle und Elektromobilität dieses Jahr weiterhin mit einem Margenrückgang. Die bereinigte operative Rendite dürfte wie geplant zwischen 4,0 und 5,0 Prozent liegen, bestätigte die Kernmarke einen Tag, nachdem der Konzern die Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt hat. Die Auslieferungen, den Umsatz und das operative Ergebnis will VW im Geschäft mit den Volumenmarken Golf oder Passat dieses Jahr erhöhen.

Wie bereits am Donnerstag berichtet, steigerte die Kernmarke den Umsatz in den drei Monaten um knapp 6 Prozent auf 20,12 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte mit gut 1 Prozent auf 879 Millionen Euro nicht ganz so stark. Entsprechend sank die Marge auf 4,4 von 4,6 Prozent.

Vergangenes Jahr hatte die Kernmarke eine operative Rendite von 4,1 Prozent erreicht.

