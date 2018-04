Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erweitert seine Führungsebene. Nach bestätigten Informationen der WirtschaftsWoche aus Regierungskreisen wird Claudia Dörr-Voß neue beamtete Staatsekretärin.

Dörr-Voß war bislang Leiterin der Europaabteilung. Sie ist seit 1998 in verschiedenen Funktionen im Bundeswirtschaftsministerium tätig. Zuvor war sie in der Deutschen EU-Vertretung in Brüssel für ...

