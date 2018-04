-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------



26.04.2018



Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft Wien FN 40643 w, ISIN AT0000728209



Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung



Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 103. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am Dienstag, dem 29. Mai 2018, um 09:00 Uhr, im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna, 1140 Wien, Schloßallee 8.



I. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate- Governance- Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 6. Wahlen in den Aufsichtsrat 7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats



II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 8. Mai 2018 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.manner.at bzw. http://josef.manner.com/de/investor-relations zugänglich:







Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209



Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com



Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/12/10139578/0/manner_ag_103ohv_einberufung_180419.pdf



Emittent: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 A-1171 Wien Telefon: +43 148822 3291 FAX: +43 1 486 21 55 Email: a.kunzmann@manner.com WWW: www.manner.com ISIN: AT0000728209 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch