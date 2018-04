Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kuka AG hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und sowohl operativ als auch unter dem Strich rund zwei Drittel weniger verdient. Der Augsburger Hersteller von Industrierobotern hat allerdings die Investitionen fast verdreifacht und mehr für Forschung, Entwicklung und Vertrieb ausgegeben. Kuka bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz auf mehr als 3,5 Milliarden Euro steigen und die Marge beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT-Marge) sich auf 5,5 Prozent verbessern, von 4,3 im Vorjahr.

Kuka berichtet ab sofort in einer neuen Segmentstruktur, mit den drei Segmenten Automotive, Industries und Consumer Goods & Logistic Automation.

Im ersten Quartal sank der Umsatz um knapp 6 Prozent auf 744,5 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBIT) verschlechterte sich um knapp 60 Prozent auf 15,3 Millionen Euro, die EBIT-Marge halbierte sich auf 2,1 Prozent von 4,7 Prozent.

Das bereinigte EBIT - nicht operative Unternehmenskäufe, Investitionen in Wachstum und Kosten für Reorganisation herausgerechnet - sank um 40 Prozent auf 23,9 Millionen Euro; die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich auf 3,2 Prozent von zuvor 5,1. Nach Steuern schrumpfte der Gewinn um 64 Prozent auf 9,7 Millionen Euro.

Im Quartal verdreifachte Kuka die Investitionen auf 43,3 Millionen Euro. Kuka erhöhte die Kosten für Vertrieb, Forschung und Entwicklung um 6 Prozent, die Kosten für Neuentwicklung verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr.

Der Auftragseingang sank um knapp 7 Prozent auf 900,2 Millionen Euro, der Auftragsbestand stieg um 3 Prozent auf 2,33 Milliarden Euro. Damit lag er sowohl über dem Vorjahreswert von 2,26 Milliarden Euro als auch über den 2,16 Milliarden Ende 2017. Die Bruttomarge blieb stabil bei 24,6 Prozent. Die Book-to-Bill-Ratio - das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsatz - betrug 1,21 im abgelaufenen Quartal. Laut Kuka signalisiert ein Wert über 1 gute Auslastung und deutet auf weiteres Wachstum hin.

Im laufenden Jahr will Kuka weiter in Digitalisierung, Industrie 4.0, Mobilität, General Industry und China investieren und hofft so, zusätzliche Wachstumsfelder zu erschließen, die sich in höheren Umsätzen niederschlagen sollten. Für 2018 erwartet Kuka eine steigende Nachfrage vor allem aus Nordamerika und Asien. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie sollte stabil bleiben, die aus der General Industry steigen.

