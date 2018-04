Schwarzach am Main - L'Oréal-Aktie: Nicht weit vom Allzeithoch entfernt - Aktienanalyse Mit Spannung hatten Anleger erwartet, wie der Kosmetikkonzern L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ins neue Jahr gestartet ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...