Der 2015 aufgelegte Immobilienfonds "Fokus Wohnen Deutschland" steuert seine Liquidität über eine Cash-Call-/Cash-Stop-Strategie. Wie die Fondsgesellschaft bekannt gibt, werden in Kürze wieder Anteile ausgegeben.Mit dem noch vergleichsweise jungen Immobilienfonds "Fokus Wohnen Deutschland" (ISIN: DE000A12BSB8) erhalten Anleger Zugang zum boomenden Wohnimmobilienmarkt in Deutschland. Bislang umfasst das Portfolio elf Objekte in Berlin, Frankfurt, Ginsheim-Gustavsburg, Frankenthal, Dresden, Dortmund und Wesseling (Region Köln/Bonn) sowie vier Neubauprojekte (noch ohne Eigentumsübergang).

