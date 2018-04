Ab dem zweiten Halbjahr solle es wieder aufwärts gehen, kündigte Konzernchef Olivier Brandicourt am Freitag bei der Vorlage der Quartalsbilanz in Paris an. Zum Jahresstart mussten die Franzosen jedoch noch Einbussen bei Umsatz und Ergebnis einstecken, bekräftigten aber ihre Jahresprognose und kündigten einen Aktienrückkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...