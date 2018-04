Europas Kartellhüterin Margrethe Vestager über kriminelle Konzerne, besseren Verbraucherschutz und ihre Ambitionen auf die Nachfolge Jean-Claude Junckers.

Frau Vestager, 2016 haben Sie eine Rekordbuße von fast drei Milliarden Euro gegen ein Lkw-Kartell verhängt, dem auch deutsche Hersteller angehörten. Wann werden Sie Ihre Untersuchungen zu einem mutmaßlichen Pkw-Kartell von Daimler, Volkswagen (VW) und BMW abschließen?Der Fall ist eine meiner Prioritäten, weil der Markt sehr viele Verbraucher betrifft. Ich frage bei meinem Team beständig nach - meine Mitarbeiter haben schon den Eindruck, dass ich besessen bin von Tempo. Aber ich kann keine Frist nennen, so interessant das wäre.

Von außen betrachtet, lassen sich Ihre Leute ganz schön Zeit. Wieso dauert die Prüfung so lange?Wir müssen sicherstellen, dass die Qualität unserer Entscheidung stimmt, sonst ist sie nicht gerichtsfest.

Sie haben vom Kronzeugen VW umfangreiche Unterlagen bekommen. Helfen die nicht weiter?Unternehmen, die einen Antrag auf die Kronzeugenregelung stellen, geben einem heiße Spuren. Aber die eigentliche Arbeit müssen wir immer noch selbst machen. Das Recht ist klar: Absprachen, die den Wettbewerb am Markt einschränken und dem Verbraucher schaden, sind verboten. Aber es gibt einen Bereich, in dem Unternehmen zusammenarbeiten können - wenn sie Synergien produzieren, von denen wiederum der Verbraucher profitiert.

Die Lkw-Hersteller haben sich unerlaubterweise zusammengetan, die Zulieferer auch. Wieso sollten ausgerechnet die Pkw-Produzenten unschuldig sein?Wenn wir vor Ort eine Inspektion durchführen, dann nur, weil es einen begründeten Anlass dafür gibt. Wenn jemand im Unternehmen nach Beweisen sucht, heißt das natürlich noch nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Aber wir müssen ausreichend Zweifel haben, um bei Unternehmen anzuklopfen.

Was ist eigentlich in der Autobranche los? Können Sie sich die vielen Fälle erklären?Die Branche hält uns wahrlich auf Trab. Seit 2007 haben wir in insgesamt 13 Kartellentscheidungen über sieben Milliarden Euro an Bußgeldern verhängt. Das Lkw-Kartell existierte 14 Jahre. Nur ganz wenige Bestandteile eines Autos waren nicht davon betroffen. Der Schaumstoff auf dem man sitzt, die Bremsen, die man betätigt, der Anlasser, die Scheinwerfer - bei all diesen Produkten gab es unerlaubte Absprachen.

Aber noch einmal: Woran lag das?Es muss etwas damit zu tun haben, dass es nur wenige Zulieferer gibt. Erst dann wird es überhaupt möglich, ein Kartell zu bilden. Wenn die Zahl der Zulieferer steigt, wird es riskant, ein Kartell zu koordinieren. Es findet sich immer jemand, der hohe Preise unterbietet.

Hängen Kartelle auch vom Produkt ab?Manchmal handelt es sich um einen Markt, der sich im Abstieg befindet. Da denken die Leute, sie müssen noch das meiste herausholen, solange es überhaupt noch geht.

Das Kartellrecht beeindruckt viele Unternehmen offenbar nicht. Google etwa setzt auch nach einer Milliardenbuße Ihre Auflagen nur unzureichend um - sagt die Konkurrenz. Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Google Shopping Suchergebnisse von Konkurrenten präsentiert?Ich kann die Skepsis verstehen. Wenn man als Kunde im Internet ein Produkt sucht, ist es sehr, sehr selten, dass man ein anderes Angebot als jenes von Google oben auf der Website sieht. Wir prüfen gerade sehr genau, was die Gründe dahinter sind. Dann werden wir eine Entscheidung treffen, ob Google die Auflagen korrekt umgesetzt hat.

Wann wird das so weit sein?Schwer zu sagen. Natürlich hat der Fall eine hohe Priorität. Im Juni ist es ein Jahr her, dass wir die Entscheidung getroffen haben.

Google ist nur ein Konzern, der von unseren Daten profitiert. Werden wir Unternehmen je dazu bringen, dass sie für diese Informationen zahlen müssen?Das würde ich nicht ausschließen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung, ...

