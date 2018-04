Frankfurt - Kaum einen Marktteilnehmer dürfte es großartig überrascht haben, dass die EZB ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0 Prozent und den Einlagenzins bei -0,4 Prozent belassen würde, so die Analysten der Deutschen Bank.Auch habe es keine Änderung der geldpolitischen Linie gegeben und selbst das formale Statement der Zentralbank habe Wort für Wort dem Communiqué vom März entsprochen. Anders ausgedrückt: Das Anleihekaufprogramm laufe wie geplant auf einem Niveau von 30 Milliarden Euro pro Monat zunächst bis September 2018 weiter. Tatsächlich habe EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz bemerkt, dass nach einigen Quartalen überdurchschnittlichen Wachstums eine gewisse Normalisierung - auch aufgrund von Wettereinflüssen, Streiks und [dem frühen] Osterfest - erwartet worden sei. Teilweise seien die Rückgänge bei einzelnen Wirtschaftsindikatoren aber dennoch in ihrer Größenordnung überraschend gewesen. Trotzdem bleibe es dabei, dass der Aufschwung langfristig breit und ausbalanciert, das Lohnwachstum positiv sei, so Draghi.

