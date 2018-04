Britische BIP-Daten werden am Morgen veröffentlicht US-BIP-Daten könnten die USD-Rallye verlängern Einige Zentralbanker aus Europa halten heute Reden

Zusammenfassung:Am Freitag haben wir zwei Berichte, die besonders interessant sind. Der erste ist der vierteljährliche BIP-Bericht aus Großbritannien, der am Morgen veröffentlicht wird. Am Nachmittag erhalten wir dann das Pendant aus den USA. Abgesehen davon werden im Laufe des Tages einige namhafte Zentralbanker Reden halten. Darunter der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, und der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass einige Länder der Eurozone ihre vorläufigen Inflationsberichte veröffentlichen werden, sodass beim EUR mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen ist. 10:30 Uhr | Großbritannien, BIP für das erste Quartal: Die jüngsten EMI-Daten aus Großbritannien zeigten eine leichte Verschlechterung, weshalb die Erwartungen an den vierteljährlichen ...

