MCC reicht 2. EPC-Angebot für Ancuabe ein

MCC-Einreichung beinhaltet unverbindliche Darlehensfazilität einer großen chinesischen Bank mit günstigen Zinssätzen

- 2. Detailplanungs-, Beschaffungs- und Errichtungs- (Engineering, Procurement and Construction, EPC)-Angebot von MCC International Incorporation Limited (MCC)

- Angebot beinhaltet Darlehensfazilität1 von großer chinesischer Bank mit günstigen Zinssätzen

- MCC- und Sinosteel-Angebote mit beträchtlichen Ermäßigungen gegenüber den in der endgültigen Machbarkeitsstudie geschätzten Investitionsausgaben vor der Produktion, wodurch die Wirtschaftlichkeit des Projekts Ancuabe verbessert werden könnte

- Bewertungsprozess hat begonnen und Meetings hinsichtlich des Ausschreibungsverfahrens mit beiden EPC-Vertragspartnern sind für Mai 2018 geplant

Triton Minerals Limited (ASX: TON) (Triton oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass MCC ein äußerst konkurrenzfähiges EPC-Angebot hinsichtlich der Erschließung des Vorzeige-Grafitprojekts Ancuabe (Ancuabe) eingereicht hat. Die Einreichung beinhaltet eine Darlehensfazilität1 einer großen chinesischen Bank mit günstigen Zinssätzen.

Das Angebot von MCC folgte auf den Erhalt einer weiteren Einreichung von Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd. (Sinosteel) und schließt das Angebotsverfahren ab. Die technische und kommerzielle Bewertung hat nun begonnen und im Mai 2018 werden mit beiden EPC-Vertragspartnern Meetings in China abgehalten werden.

Peter Canterbury, Managing Director von Triton, sagte, dass das Unternehmen hinsichtlich der technischen, kommerziellen und finanziellen Aspekte des hochreinen Grafitprojekts Ancuabe mit äußerst großen Flocken weitere große Fortschritte gemacht hätte.

Die Qualität der erhaltenen Angebote und das Interesse größerer chinesischer Vertragspartner an einer Partnerschaft mit dem Unternehmen bei der Erschließung von Ancuabe verdeutlicht die Qualität dieses Projekts. Es war besonders erfreulich, dass die Preise deutlich unter unseren in der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die DFS) geschätzten Investitionsausgaben lagen, wodurch die Wirtschaftlichkeit des Projekts Ancuabe beträchtlich verbessert werden könnte. Es ist auch sehr ermutigend zu sehen, dass eine chinesische Großbank, die wir im April 2018 getroffen haben, mit einer Darlehensfazilität1 mit konkurrenzfähigen Zinssätzen beteiligt hat. Dies bestätigt unsere Strategie, größere chinesische EPC-Partner zu suchen, wodurch es uns möglich ist, unsere bestehenden starken Beziehungen mit erstklassigen chinesischen Finanzinstituten zu nutzen.

Anmerkung 1: Die Darlehensfazilität ist unverbindlich und unterliegt einer Kaufprüfung sowie Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern sie basieren auf Triton Minerals Limiteds aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen über den Industriezweig, in dem Triton Minerals Limited tätig ist, sowie auf Überzeugungen und Annahmen hinsichtlich Triton Minerals Limiteds zukünftigen Leistungen. Ausdrücke wie schätzt, erwartet, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt, potenziell und ähnliche Ausdrücke zeigen, dass es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Prognosen und nicht sichergestellt. Außerdem unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, von denen manche außerhalb der Kontrolle von Triton Minerals Limited liegen. Die aktuellen Werte, Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die Leistung in der Vergangenheit muss kein Hinweis auf die Leistung in der Zukunft sein und hinsichtlich der Erzielung oder Angemessenheit zukunftsgerichtetes Aussagen oder anderer Prognosen erfolgt weder eine Erklärung noch wird dafür eine Garantie übernommen. Aufgrund dieser Unsicherheiten werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemittteilung sind nur an dem Tag gültig, an dem diese Pressemitteilung veröffentlicht wurde. Gemäß aller laufenden Verpflichtungen aus den gültigen Gesetzen und Regeln der ASX-Notierung ist Triton Minerals Limited nicht dazu verpflichtet, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung oder Änderungen hinsichtlich Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, zu aktualisieren oder zu überprüfen.

