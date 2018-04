DAX-Check: Der DAX ist heute deutlich im Plus in den Handel gestartet. Damit knüpft er nahtlos an die Performance von gestern Nachmittag an. Jetzt rückt wieder die Marke von 12.600 Punkten in den Fokus. An dieser Hürde war der DAX zuletzt immer wieder abgeprallt. Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR über die aktuelle Lage beim deutschen Leitindex. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.