Bern - Das hiesige Bankensystem ist nach Ansicht der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in den letzten Jahren deutlich widerstandsfähiger geworden. "Wir sind überzeugt, dass unsere Banken heute deutlich krisenresistenter sind als vor zehn Jahren", sagte SNB-Präsident Thomas Jordan gemäss Redemanuskript an der Generalversammlung am Freitag in Bern. Zudem hätten sowohl die Leitungsorgane der Banken als auch die Aufsichtsbehörden heute ein besseres Verständnis für die Einschätzung von Risiken.

Die SNB unterscheidet jeweils zwischen den Grossbanken und den inlandorientierten Banken. Erstere hätten "bereits erhebliche Anstrengungen" unternommen und seien auf Kurs, die an sie gestellten Anforderungen fristgerecht zu erfüllen, so Jordan. Sie hätten ihre Kapitalausstattung und ihre Verlusttragfähigkeit kontinuierlich verbessert, zudem hätten sie wichtige organisatorische Massnahmen in Bezug auf Sanierung und Abwicklungsfähigkeit getroffen.

Es gebe aber auch noch Dinge zu tun. Zum einen müsse der Aufbau der Mittel zur Deckung von Verlusten im Abwicklungsfall abgeschlossen werden. Dies sollte bereits in naher Zukunft der Fall sein. Zum anderen müssten die beiden Grossbanken bis Ende 2019 den Nachweis erbringen, dass sie die für die Schweiz systemrelevanten Funktionen im Krisenfall fortführen können.

Letzteres heisst gemäss Jordan, dass die Schweizer Einheiten, welche die ...

