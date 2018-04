Immer mehr Unternehmen entdecken die Drucktechnik für die industrielle Fertigung. Das Geschäft wächst rasant.

Elektromotoren, Tische oder Hüftimplantate - es gibt eigentlich nichts, was der 3D-Drucker nicht drucken kann. Nur dauerte es meist lange und kostete viel Geld. Deswegen war die Technik der sogenannten "additiven Fertigung" für die Industrie bislang lediglich eine Möglichkeit zur Herstellung von Prototypen. Nun ist dem 3D-Druck endlich der Sprung in die Serienfertigung gelungen.

Der Prozess ist nicht nur billiger und schneller geworden, sondern auch verlässlicher und produktiver. Die auf der Hannover Messe ausgestellten Drucker für die industrielle Produktion befinden sich nicht mehr in kleinen viereckigen Glaskästen, sondern in großen kunststoffummantelten Gebilden, die voll automatisiert produzieren. Und so entdecken immer mehr Unternehmen die einstige Nischentechnologie. Das Geschäft mit dem 3D-Druck wächst rasant.

Betrug der Umsatz 2015 noch 1,9 Milliarden Euro jährlich, könnte er in zehn Jahren schon das Zwanzigfache betragen. Nach einer Studie der Strategieberatung PwC Strategy& wächst das Marktvolumen bis 2030 auf 22,5 Milliarden Euro, die Steigerungsraten werden je nach Branche zwischen 13 und 23 Prozent geschätzt - pro Jahr.

Mit solchen Wachstumsraten rechnet auch das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM). "Der Markt hat immenses Potenzial", sagt Claus Aumund-Kopp, Leiter der additiven Forschung am IFAM. Besonders in der Medizintechnik, ...

