Osisko Mining Inc. meldete gestern die Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms des Goldprojekts Windfall Lake im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec. Das Bohrprogramm umfasst 800.000 Meter und kombiniert Definitions-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen an und nahe der Hauptgoldlagerstätte Windfall und der angrenzenden Lynx-Lagerstätte, die nordöstlich von Windfall liegt.



Die analytischen Ergebnisse umfassen im Rahmen von Einfüllbohrungen an der Lynx-Lagerstätte 19 Schnittstellen in 12 Bohrlöchern.



Die Höhepunkte der neuen Bohrungen umfassen unter anderem:



? Bohrloch OSK-W-17-1363: 115 g/t Gold über 8,4 Meter ? Bohrloch OSK-W-17-1343-W1: 58,7 g/t Gold über 5,1 Meter ? Bohrloch OSK-W-17-1169-W2: 85,1 g/t Gold über 2,0 Meter ? Bohrloch OSK-W-17-1166: 72,8 g/t Gold über 3,1 Meter ? Bohrloch OSK-W-17-928: 68,8 g/t Gold über 2,0 Meter



