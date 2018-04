Nach der Zwischenerholung vom Vortag sind Kion-Aktien am Freitag nach einem negativen Analystenkommentar am Freitag erneut unter Druck geraten. Angesichts der schwachen Auftragslage zum Jahresstart waren die Papiere des Staplerherstellers tags zuvor um fast 11 Prozent auf 66,78 Euro eingeknickt - den tiefsten Stand seit Mitte Februar. Sie erholten sich anschließend jedoch mit 73,30 Euro wieder bis an ihre 200-Tage-Linie. Von dort aus ging es nun wieder um 3 Prozent abwärts.

Analyst Glen Liddy von der US-Investmentbank JPMorgan zeigte sich vor allem vom Auftragseingang für Lieferkettenlösungen enttäuscht. Er schraubte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis der Sparte um 12,5 Prozent zurück, was auf Konzernebene mit minus 3,4 Prozent durchschlägt.

Liddy kürzte sein Kursziel auf 71 Euro und liegt damit in Höhe des aktuellen Xetra-Niveaus. Seine Empfehlung nahm er zurück und stuft die Papiere nun mit "Neutral" ein./ag/jha/

