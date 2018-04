Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Aktien von Patrizia Immobilien von von 21,50 auf 18,00 Euro reduziert und die Einstufung entsprechend von "Accumulate" auf "Neutral" gesenkt. Analystin Katharina Mayer begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit niedrigeren Gewinnschätzungen in Folge einer angepassten Steuerquote./ag Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: DE000PAT1AG3