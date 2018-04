BERLIN/NÜRNBERG (Dow Jones)--Die seit der Wiedervereinigung beste Lage auf dem Arbeitsmarkt hält an. Im April ging die Zahl der Arbeitslosen weiter zurück und fiel gegenüber März um 74.000 auf 2,384 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Erwerbslosenquote sank dadurch um 0,2 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent. "Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im April fort. Die Entwicklung war allerdings etwas schwächer als in den extrem guten Wintermonaten", erklärte BA-Chef Detlef Scheele.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 185.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Im Frühjahr braucht die Wirtschaft mehr Personal, weil beispielsweise Landwirtschaft und Bauindustrie keine witterungsbedingten Pausen mehr einlegen müssen.

Bereinigt um diesen saisonalen Effekt sank die Arbeitslosenzahl im April um 7.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen mehr als doppelt so starken Rückgang um 15.000 vorhergesagt. Die bereinigte Arbeitslosenquote verharrte bei 5,3 Prozent.

Wie gut die Lage für Beschäftigten ist, zeigt auch eine andere Zahl. Aktuell gehen hierzulande 44,4 Millionen Menschen einer Arbeit nach, wie das Statistische Bundesamt für März berechnet hat. Gegenüber dem Vorjahr waren das 600.000 mehr. Dennoch haben die Unternehmen Mühe, genügend Personal zu finden. Bei den Arbeitsämtern sind 784.000 freie Stellen gemeldet.

April 27, 2018

