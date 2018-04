Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 212 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen geänderter Bilanzierungsregeln habe sie ihre Gewinnschätzungen und das Kursziel revidiert, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz ungünstiger Währungseffekte und des Vorstoßes in neue Technologien habe VW die Erwartungen im ersten Quartal übertreffen können. Der Konzern habe von neuen Modellen profitiert und arbeite an seinen Kosten. Zudem habe das Management offenbar einen Plan, wie die Auslieferungen weiterhin auf hohem Niveau bleiben können./she/jha/ Datum der Analyse: 27.04.2018

