Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert aufgenommen. Damit kann der Leitindex SMI die am Vortag eingeschlagene Aufwärtsbewegung vorerst nicht fortsetzen, auch wenn die freundlichen US-Vorgaben auf eine festere Eröffnung hingedeutet hatten. Vor dem Wochenende dürften sich die Anleger wohl etwas in Zurückhaltung üben, ist am Markt zu hören. Für Bewegung könnten am Nachmittag vorläufige Zahlen zum US-BIP im ersten Quartal sorgen.

Für Entspannung hatten bei den Aktien zuletzt die rückläufigen Anleihenrenditen gesorgt. Positive Signale gibt es auch in einigen geopolitischen Fragen: So haben Nord- und Südkorea auf höchster Ebene Gespräche aufgenommen und in Washington will Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump das Atomabkommen mit Iran und die von den USA lancierten Handelszölle thematisieren. Die Sorge um Handelskonflikte hatte den Aktienmärkte in den vergangenen Wochen zugesetzt. Wohl auch deshalb bekräftigte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag den expansiven geldpolitischen Kurs.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr mit 0,05 Prozent leicht höher bei 8'839,01 Punkten. Damit zeichnet sich auf die gesamte Woche gesehen ein leichtes Plus ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,02 Prozent auf 1'462,44 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'479,93 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Plus und zwölf im Minus.

Belastet

