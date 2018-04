Camino Minerals hat die ersten Ergebnisse aus seinem 2018er Bohrprogramm für Los Chapitos veröffentlicht. Unterdessen steigt die Spannung am Markt, denn erste Gespräche zwischen Gewerkschaften und den Betreibern der größten Kupfermine der Welt endeten ergebnislos.

Mineralisierung setzt sich fort

Camino Minerals (0,27 CAD | 0,18 Euro; CA1380502080) hat am gestrigen Donnerstagabend die ersten Resultate aus seinem 2018er Bohrprogramm für das Kupferprojekt Los Chapitos in Peru veröffentlicht. Die Ergebnisse aus der sogenannten Adriana-Zone fielen sehr ordentlich aus. Bohrloch DCH-058 durchschnitt einen Bereich mit 0,37 Prozent Kupfer über eine Länge von 18,5 Metern. Dazu zählte auch ein Intervall von 6,10 Metern Länge mit 0,53 Prozent Kupfer. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Mineralisierung in nordwestlicher Richtung fortsetzt. CEO Kenneth McNaughton sagte, dass die Ergebnisse zeigen, dass sich das System fortsetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...