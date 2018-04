Es scheint als würden es die Börsen gut mit einer alten Weisheit meinen. Denn mit dem jüngsten Sprint der Börsen in Frankfurt, New York und Co. sind die Chancen darauf, dass die Regel "sell in May…" sich bewahrheitet etwas gestiegen. Doch wie sieht es mit der Börsenregel aus, wenn man Sie über lange Zeit gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...