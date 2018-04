Osram-Calls mit 142%-Chance bei kurzfristiger Kurserholung

Der Kurs der Osram-Aktie (ISIN: DE000LED4000) brach am 25.4.18 um mehr als 17 Prozent ein. Die Reduktion der Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr, der Rückgang des operativen Ergebnisses, sowie der Rückgang des Gewinns je Aktie lagen sogar unter den Erwartungen pessimistisch eingestellter Analysten.

Obwohl die Kursziele für die Osram-Aktie durchwegs reduziert wurden, stuft die absolute Mehrheit der Experten die Aktie auf dem nunmehr deutlich reduzierten Niveau als kaufens- oder zumindest haltenswert ein. Für risikobereite Anleger mit der Meinung, dass in den nächsten Wochen wieder ein Teil der am Mittwoch entstandenen Kurslücke geschlossen wird, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für die Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Osram-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 15.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000DGG3PF2, wurde beim Aktienkurs von 47,83 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro gehandelt.

Kann der Kurs der Osram-Aktie im Zuge einer kräftigen Korrekturbewegung innerhalb des nächsten Monats die Hälfte der Lücke schließen und auf 53 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+142 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,992 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,992 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP535G7, wurde beim Aktienkurs von 47,83 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro taxiert.

Gelingt der Osram-Aktie in den nächsten Wochen eine Kurserholung auf 53 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,90 Euro (+109 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,74 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Osram-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,74 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF1UJD9, wurde beim Aktienkurs von 47,83 Euro mit 0,74 - 0,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Kurs der Osram-Aktie auf 53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,22 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Osram-Aktien oder von Hebelprodukten auf Osram-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de