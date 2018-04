Bonn - Der deutsche Rentenmarkt tendierte gestern deutlich fester, so die Analysten von Postbank Research.Es habe sich offensichtlich in erster Linie um eine Gegenbewegung auf die Kursverluste an den Vortagen gehandelt Fundamentale Faktoren hätten jedenfalls keine besondere Rolle gespielt. Auch die geldpolitischen Entscheidungen der EZB und die Ausführungen Draghis hätten den Markt nicht sonderlich beeindruckt, da sie weitestgehend den Erwartungen entsprochen hätten. So habe die 2-jährige Bundrendite denn auch nur marginal auf -0,55% nachgegeben, während die Renditen 5- und 10-jähriger Bundesanleihen recht deutlich um 3 bzw. 4 Basispunkte auf -0,03% bzw. 0,59% gefallen seien. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe sich um 3 Basispunkte ermäßigt und habe zum europäischen Handelsschluss mit 2,99% wieder unter der 3-Prozent-Marke gelegen. (27.04.2018/alc/a/a)

