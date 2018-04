Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum ersten Quartal von 1780 auf 1790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen beim Kerngewinn je Aktie leicht übertroffen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als beeindruckend bezeichnete sie das in Aussicht gestellte Umsatzwachstum für den Gürtelrose-Impfstoff Shingrix./la/jha/ Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: GB0009252882