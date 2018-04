Aus Sorge vor nahenden US-Strafzöllen hat Continental -Vorstandschef Elmar Degenhart an die Politik appelliert, Handelskriege zu verhindern. Protektionismus und Handelsstreit verteuerten Produkte, ungleiche Zölle belasteten den freien Autohandel zwischen den USA und Europa, warnte Degenhart am Freitag in Hannover auf der Hauptversammlung des Unternehmens. "Ganz abschaffen oder oder auf geringstem Niveau aneinander angleichen: das ist die beste Lösung", betonte er. An die politisch Verantwortlichen gerichtet sagte Degenhart: "Wir erwarten von ihnen, sich für gerechten Freihandel einzusetzen." Wer Waren künstlich verteuere, gefährde Arbeitsplätze.

"Zölle erzeugen keine Gewinner. Zölle erzeugen nur Verlierer", warnte Degenhart. Er unterstrich die Bedeutung freier Wartenströme: die Auto-Sparte von Continental arbeite weltweit mit mehr als 17 000 Lieferanten und Partnern zusammen. "Sie hantieren jährlich mit mehr als 140 Milliarden Komponenten", erklärte er. Im Durchschnitt überschritten diese viermal nationale Grenzen./tst/DP/zb

