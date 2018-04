Der Photovoltaik-Anlagenbauer hat von seinem chinesischen Großkunden CNBM eine weitere Anzahlung erhalten. Insgesamt verzeichnete Singulus allein in den vergangenen vier Monaten einen Auftragseingang für seine CIGS-Produktionslösungen von mehr als 40 Millionen Euro.China National Building Materials (CNBM) hat eine weitere Anzahlung an die Singulus Technologies AG geleistet. Diese beziehe sich auf einen kurz vor Weihnachten geschlossenen Vertrag über die Lieferung von fünf Selenisierungsanlagen für die Produktion von CIGS-Dünnschichtmodulen. Sie sind für die Fabrik in Bengbu in der chinesischen ...

