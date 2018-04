Der Batteriehersteller will gemeinsam mit dem norwegischen Unternehmen Hans H. Schive seine Photovoltaik-Heimspeicher in dem skandinavischen Land anbieten.Der Batteriehersteller BMZ kooperiert mit dem Unternehmen Hans H. Schive. Der norwegische Batteriespezialist wird der einzige Repräsentant für die Energiespeicher Systeme (ESS) der BMZ Group in Norwegen sein, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlstein am Main am Freitag mitteilte. Hans H. Schive ist seit mehr als drei Jahrzehnten Anbieter von Batterielösungen und -zellen für den Industrie- und Offshore-Markt. Die Partnerschaft startet demnach ...

