Das Internet der Dinge (IoT) setzt seinen Siegeszug fort: Waren im Jahr 2015 rund 15 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz, gehen die Experten vom IBM Institute for Business Value von einem Wachstum des IoT-Marktes bis 2020 auf 30 Milliarden Devices aus. Für das Jahr 2025 prognostizieren sie sogar rund 75 Milliarden Geräte im aktuellen Bericht über das "Internet der Bedrohungen". Das Thema Sicherheit ist und bleibt dabei das Sorgenkind - auch im IoT: Rund 36 Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass die Absicherung einer IoT-Plattform und ihrer Geräte eine der größten Herausforderungen für ihr Unternehmen darstellt. Die Datensicherheit sowohl im IoT als auch im Industrial Internet of Things (IIoT), also im Industrie-4.0-Umfeld, steckt offensichtlich noch in den Kinderschuhen: Die meisten Industrie- und Versorgungsunternehmen befinden sich - so lautet eines der zentralen Ergebnisse der Studie - in der Anfangsphase der Einführung von Techniken und Schutztechnologien, um IoT-Sicherheitsrisiken einzudämmen. Betriebliche, technische und kognitive Verfahren oder IoT-spezifische Sicherheitstechnologien sind eher eine Seltenheit.

Ganzheitliche Lösungen

Die Aufgabe von Komponentenanbietern muss es deshalb sein, ganzheitliche Lösungen und Systeme zur Risikominimierung nicht nur anzubieten, sondern auch einfach und kostengünstig implementierbar zu machen. Durch den Zusammenschluss der Kontron mit S&T erhalten Kunden unter der Marke Kontron ein komplettes Portfolio ganzheitlicher Lösungen in den Bereichen Embedded Modules, Boards und Systeme, Internet der Dinge und Industrie 4.0. Die in Linz ansässige S&T ...

