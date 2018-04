Der Energiekonzern Eon hat am Freitag sein offizielles Übernahmeangebot für den Konkurrenten Innogy vorgelegt. Wie bereits bekannt, hat das Angebot einen Gesamtwert von 40 Euro je Aktie, inklusive der Innogy-Dividenden für 2017 und 2018, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die Annahmefrist endet am 6. Juli.

