Daun (ots) - Laut dem jüngsten Astra TV-Monitor ist Satellit mit einem Marktanteil von 45,9 Prozent der TV-Haushalte der führende Empfangsweg in Deutschland. Da passt es gut, dass Freenet sein vom HD-Antennenfernsehen DVB-T2 HD bekanntes Paket privater HD-Sender im April auch über Satellit startete. Mit 22 privaten Programmen umfasst Freenet TV via Sat die beliebtesten Privat-Programme in HD-Qualität, die einen Zuschauermarktanteil von 95 Prozent abdecken. Das Angebot kann man ab sofort mit dem ersten Freenet TV Satelliten-Receiver TechniSat DIGIT S4 freenet TV und dem bereits im Markt befindlichen Freenet CI Plus-Modul empfangen.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Die Satellit- und Internet-basierte Hybrid-Plattform Diveo bietet Satelliten-Haushalten seit kurzem die Möglichkeit, die privaten Sender und zahlreiche Premiumkanäle in HD und praktisch überall zu empfangen. InfoDigital hat das junge Angebot in dieser Ausgabe getestet. Sky kündigte derweil für die nahende Fußball WM an, via Satellit 25 Spiele in Ultra HD zu übertragen. Ganze 17 Video on Demand-Anbieter vergleichen wir im Streaming Schwerpunkt unserer Ausgabe. Der hat mit einem ausführlichen Blick auf Magine TV, einem großen Überblick zu Amazon Channels, aktuellen Dokus-Tipps des jungen Empfehlungsdiensts FEATVRE, der Vorstellung der neuen Nvidia Streaming Box SHIELD und einem umfangreichen WLAN-Ratgeber eine Menge zu bieten. Der Projektbericht Lauchhammer auf dem Weg zur Glasfaserstadt, zeigt auf, wie Kommunen die Breitbandlücke im ländlichen Raum eigeninitiativ angehen können. Auch widmen wir uns dem Start für DAB+ Digitalradio in Österreich und berichten, wie große Radio Marken in Deutschland aktuell zu DAB+ drängen. Das UKW Chaos der letzten Wochen, behandeln wir in einem eigenen Beitrag.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 05/2018 (Nr. 362), die ab Freitag, 27. April 2018 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.



