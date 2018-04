Neugestaltete JiveWorld startet kostenlose Registrierung für Veranstaltungen in Europa und Nordamerika



Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Aurea Software, ein führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, eröffnet heute die Registrierung für Aurea Experience 18 (https://www.aurea.com/experience18/). Die Veranstaltung findet vom 12. bis 13. November 2018 in München und vom 4. bis 5. Dezember 2018 in New Orleans statt. Nach acht Jahren "JiveWorld", so der bisherige Titel der Konferenz, bietet Aurea Experience 18 eineinhalb Tage lang unverwechselbare Keynotes, Weiterbildungsmöglichkeiten und Networking, um den Erfolg der digitalen Transformation zu fördern. Beide Konferenzen bringen Kunden, Partner und Produktexperten von Aurea und Jive Software zusammen, um Einblicke zu ermöglichen und Best-Practice-Beispiele von Mitarbeiter- und Customer-Experience auszutauschen.



"Wir freuen uns, auf Aurea Experience 18 unser schnell wachsendes Portfolio an Unternehmenssoftwareprodukten zu präsentieren", sagte Eric Levine, Chief Marketing Officer bei Aurea Software. "Diese spannende, völlig neu designte 'JiveWorld' bietet unseren Kunden eine großartige Konferenz und stellt die ganze Bandbreite von Aureas Mitarbeiterengagement und Kundenerlebnis-Innovation in den Mittelpunkt".



WAS: Aurea Experience 2018, die führende digitale Mitarbeiter- und Customer-Experience-Konferenz WER: Referenten (Auswahl): Scott Brighton, CEO von Aurea Software sowie digitale Transformationsexperten und IT-, Unternehmenskommunikations-, Marketing- und HR-Fachkräfte WANN: 12.-13. November 2018 4.-5. WANN: Dezember 2018 WO: Hotel Vier Jahreszeiten WO: Astor Kempinski Crowne Plaza Maximilianstraße 17, 80539 739 Canal Street im Bourbon München, Deutschland New Orleans, LA, 70130



Um sich für die kostenlose Konferenz anzumelden oder am Call for Papers ab nächstem Monat teilzunehmen, gehen Sie auf https://www.aurea.com/experience18/. Für weitere Informationen folgen Sie @AureaSoftware und AureaExperience auf Twitter.



Über Aurea



Aurea ist ein Technologieunternhemen, dass Software-Lösungen in unterschiedlichen Disziplinen für Unternehmen anbietet. Die Produkte von Aurea umfassen Prozessmanagement, Messaging, Customer Relationship Management, E-Mail-Marketing und Collaboration-Software sowie Branchenlösungen für Handel, Versicherungen, Energie und Life Sciences. Ziel der Produkte sind Kundenbindung und Wachstum zu fördern, Prozesse zu optimieren sowie innovative Wege für die Zukunft der Arbeit zu ermöglichen.



Aurea ist eine Tochtergesellschaft von ESW Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.aurea.com.



Aurea und das Aurea-Logo sind Marken von Aurea Software, Inc. alle anderen genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



